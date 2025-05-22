Гарначо: «Сезон «МЮ» был дерьмовым, а теперь мы проиграли в финале»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в финале Лиги Европы выразил недовольство количеством игрового времени.

«Наш сезон был дерьмовым, а теперь мы проигрыали в финале. Мы не можем никого победить в лиге. Я играл в каждом раунде Лиги Европы до этого момента, а когда наступил финал, провел на поле всего 20 минут. Я не знаю», -сказал Гарначо в эфире телеканала Vivo.

«Манчестер Юнайтед» проиграл свой второй финал еврокубка подряд. В 2021 году манкунианцы в финале Лиги Европы проиграли «Вильярреалу» (1:1, пен. — 10:11).