Кристиян Бистрович: «ЦСКА не думает о том, кто достанется на групповом турнире Лиги Европы»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович признался, что командл ждет матчи Лиги Европы. Красно-синие сыграют в групповом турнире, так как в прошлом сезоне заняли 4-е место в чемпионате России.

— У нас хорошая команда, и мы очень ждем матчей Лиги Европы, — цитируют «Известия» Бистровича. — Что касается жеребьевки, то мы не думаем о том, кто достанется на групповом турнире — нам без разницы. То, что мы находимся в первой корзине, возможно, немного облегчит задачу. Но посмотрим, как всё сложится.

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