Защитник «Ромы» Крис Смоллинг подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (1:1). Первая встреча закончилась со счетом 1:0.

— Как только мы забили гол, мы знали, что им нужно будет забвать три, — цитирует Смоллинга пресс-служба клуба. - Думаю, во втором тайме мы играли слишком глубоко, но в целом мы достигли цели.

«Гент» — крутая команда. До того, как приехать сюда, мы знали, что они не проигрывали дома весь сезон.