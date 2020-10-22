«Хоффенхайм» и «Слован» стартовали с побед в Лиге Европы в группе L
Первые матчи группы L Лиги Европы закончились победой хозяев. «Хоффенхайм» переиграл «Црвену Звезду» (2:0), «Слован» — «Гент» (1:0).
Лига Европы
Группа L
«Хоффенхайм» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:0 (0:0)
Голы: Баумгартнер, 64 (1:0). Даббур, 90+3 (2:0).
«Хоффенхайм» (Германия): Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Руди, Гриллич (Гайгер, 46), Гачинович (Самассеку, 46), Сессеньон (Сков, 90), Баумгартнер (Бебу, 78), Бельфодиль (Брун Ларсен, 79), Даббур.
«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Гаич (Симич, 85), Милунович, Дегенек, Эракович, Саного (Петрович, 76), Николич, Спиридонович (Бен Набуан, 76), Катаи (Вуканович, 75), Фальчинелли (Павков, 85).
Предупреждения: Фальчинелли, 44. Саного, 68.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
22 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
«Слован Л» (Чехия) — «Гент» (Бельгия) — 1:0 (1:0)
Гол: Юсуф, 29.
«Слован Л» (Чехия): Нгуиен, Югас, Микула, Кошельник, Тижани, Громада (Халуш, 79), Мара, Беран (Садилек, 57), Москера, Юсуф (Рабушич, 58), Пешек (Матоушек, 68).
«Гент»: Руф, Ботака (Ньянгбо, 77), Фортуна (Пластун, 87), Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес, Ханше-Ольсон, Кумс, Маррех, Яремчук, Кляйндинст (Депуатр, 76), Букари.
Предупреждения: Маррех, 34. Беран, 45. Яремчук, 68. Ханше-Ольсон, 90.
Судья: Шюттенгрубер (Австрия).
22 октября. Либерец. Стадион «У Нисы».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/groups/