«Гранада» - «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа сыграет впервые с февраля
21:10
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» - «Манчестер Юнайтед». Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который не играл с февраля, выйдет на поле с первых минут.
«Гранада»: Руй Силва, Диас (К), Вальехо, Дуарте (К), Нева, Эррера, Гоналон, Кенеди, Монторо, Пуэртас, Сольдадо.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Уан-Бассака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Мактоминей, Джеймс, Фернандеш, Рэшфорд, Гринвуд.
Встреча пройдет сегодня, 8 апреля, в Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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