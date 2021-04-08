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«Гранада» - «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа сыграет впервые с февраля

21:10
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Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы «Гранада» - «Манчестер Юнайтед». Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который не играл с февраля, выйдет на поле с первых минут.

«Гранада»: Руй Силва, Диас (К), Вальехо, Дуарте (К), Нева, Эррера, Гоналон, Кенеди, Монторо, Пуэртас, Сольдадо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Уан-Бассака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Мактоминей, Джеймс, Фернандеш, Рэшфорд, Гринвуд.

Встреча пройдет сегодня, 8 апреля, в Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Гранада - Манчестер Юнайтед

 

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