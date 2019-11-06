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Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

10:23
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ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем». Игра пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени.

Вместе с командой в Венгрию отправился Алан Дзагоев. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с «Картахеной», из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Мариу Фернандес, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Седрик Гогуа, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Алан Дзагоев.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

Встречу обслужит македонский арбитр Александар Ставрев. Помогать ему будут Марьян Кировски и Деян Костадинов. Резервным арбитром назначен Димитар Мечкароски.

Ференцварош — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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