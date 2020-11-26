«Брага» и «Лестер» сыграли вничью, АЕК Карреры уступил «Заре»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Брага» и «Лестер» сыграли вничью (3:3). В другой игре G АЕК бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры дома уступил «Заре» (0:3).

В группе I «Маккаби» и «Вильярреал» сыграли вничью (1:1). «Сивасспор» на выезде победил «Карабах» (3:2)

Лига Европы

Группа G

4-й тур

«Брага» (Португалия) — «Лестер» (Англия) — 3:2 (2:1)

Голы: Аль-Мусрати, 4 (1:0). Барнс, 9 (1:1). Паулинью, 24 (2:1). Томас, 79 (2:2). Франсержиу, 90+1 (3:2). Варди, 90+5 (3:3).

«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Секейра, Витор Тормена, Каштру (А.Орта, 87), Аль-Мусрати, Р.Орта (Раул Силва, 68), Медейруш (Франсержиу, 77), Паулинью (Шеттине, 87), Галену.

«Лестер»: Шмайхель, Фукс (Фофана, 46), Эванс, Джастин, Томас, Олбрайтон, Прат (Тилеманс, 46), Барнс (Варди, 62), Чудхури, Ихеаначо (Перес, 69), Дженгиз Юндер (Мэддисон, 61).

Предупреждения: Олбрайтон, 52. Эванс, 53. Аль-Мусрати, 65. Паулинью, 84. Шеттине, 90+2.

Судья: Орсато (Италия).

26 ноября. Брага. Стадион «Муниципальный».

АЕК (Греция) — «Заря» (Украина) — 0:3 (0:0)

Голы: Громов, 61 (0:1). Кабаев, 76 (0:2). Юрченко, 86 — с пенальти (0:3).

АЕК: Атанасиадис, Чигринский, Инсуа, Бакакис (Галанопулос, 65), Неделчару, Сварнас (Василантонопулос, 82), Шахов, Крстичич, Симоэш (Махерас, 87), Ливая, Танкович (Ансарифард, 66).

«Заря»: Шевченко, Вернидуб, Фаворов, Абу Ханна, Юрченко (Гринь, 87), Кабаев (Перович, 87), Кочергин (Лунев, 82), Цыганик, Иванисеня, Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 87).

Предупреждения: Шахов, 43. Танкович, 49. Вернидуб, 49. Симоэш, 55. Сварнас, 70. Кочергин, 74.

Удаление: Шахов, 49.

Судья: Агаев (Азербайджан).

26 ноября. Афины. Стадион «Спирос Луис».

Группа I

4-й тур

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Вильярреал» (Испания) — 1:1 (0:1)

Голы: Баэна, 45 (0:1). Пешич, 47 (1:1).

«Маккаби Тель-Авив»: Тененбаум, Тиби, Саборит, Эрнандес, Кандиль, Голаса (Давидзада, 90+3), Д.Глазер (Блэкмен, 54), Д.Перец, Битон (Йеини, 85), Пешич (Рикан, 85), Коэн (Карзев, 90+2).

«Вильярреал»: Рульи, Пенья, Фунес Мори, Педраса, Фойт, Коклен, Тригерос (Парехо, 64), Баэна (Иборра, 75), Бакка (Ниньо, 63), Чиквуэзе (Морено, 64), Кубо (Пино, 64).

Предупреждения: Коклен, 26. Кандиль, 43. Фунес Мори, 73. Тененбаум, 79. Пенья, 89.

Удаление: Саборит, 89.

Судья: Мартинш (Португалия).

26 ноября. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».

«Карабах» (Азербайджан) — «Сивасспор» (Турция) — 2:3 (1:1)

Голы: Зубир, 8 (1:0). Коне, 40 — с пенальти (1:1). Матич, 51 (2:1). Кайоде, 58 (2:2). Коне, 79 (2:3).

«Карабах»: Магомедалиев, Геррье, Медина, Гараев, Матич, Зубир, Ибрагимли, Байрамов (Хайме Ромеро, 66), Джафаргулиев, Эмрели, Овусу.

«Сивасспор»: Самасса, Аппиндангойе, Угюр Чифтчи, Ялчын (Кофи, 20), Марселу Гояну, Джанер Османпаша, Клаудемир, Ясин Озтекин (Камара, 90+3), Коне, Градель, Нинга (Кайоде, 57).

Предупреждения: Самасса, 9. Гараев, 40. Овусу, 58. Марселу Гояну, 62. Ясин Озтекин, 90+2.

Судья: Кехлет (Дания).

26 ноября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».