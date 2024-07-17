Евсеев: «Сборная Грузии оставила приятное впечатление на Евро-2024»

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024.

«Сборная Грузии оставила приятное впечатление. Порадовало, что команда не боялась играть с любым соперником, а тренер выстроил свою стратегию. Саньоль заставил несистемных грузинских футболистов вписаться в свою схему. Понятно, что Грузия влюбила в себя болельщиков по всему миру, и в том числе российских фанатов. Команда вышла из группы на первом же Евро. Это большой успех», — цитирует Metaratings.ru Евсеева.

Сборная Грузии на Евро-2024 вышла в 1/8 финала чемпионата Европы-2024, где проиграли Испании — 1:4.