Полузащитник «Краснодара» Олусегун назвал Испанию фаворитом финала Евро-2024

Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы по футболу-2024.

«Я с самого начала болел за испанцев. Мне кажется, они показывают хорошую игру на протяжении всего турнира, на них приятно смотреть. У англичан тоже сильная команда, они умеют играть на результат, будет интересный матч. Для меня все равно фавориты — испанцы, я верю, что они смогут победить», — цитирует нигерийца ТАСС.

Соперником испанцев в финале станет сборная Англии, матч пройдет 14 июля в Берлине. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.