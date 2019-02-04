13:22 | Футбол — Чемпионат Европы

На мероприятия по продвижению Евро-2020 необходимо 392 миллиона рублей

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Реализация мероприятий по продвижению Евро-2020 года в Санкт- Петербурге потребует финансирования из федерального бюджета в размере 392 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального закона.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург станет одним из городов, где пройдут матчи турнира. Также игры пройдут в Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Стадион в Санкт-Петербурге также принимал матчи ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017.

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6075518

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