Александр Тарханов: «В Грузии внимательно относятся к развитию игроков»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы. Команда заняла третье место в своей группе F, набрав 4 очка.

«В Грузии внимательно относятся к футболу, готовят игроков, поэтому выросла хорошая плеяда, — цитирует Тарханова «РБ Спорт». — Это первая причина успеха. А вторая — то, что они организованно играют. В атаке есть Кварацхелия, Микаутадзе, лучший бомбардир Евро, еще ряд хороших футболистов, которые могут сделать результат».

Грузия сыграет с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата Европы в воскресенье, 30 июня. Игра пройдет на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.