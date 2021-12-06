Зиеш признался, что хочет вернуться в «Аякс»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш признался, что хотел бы вернуться в «Аякс», в котором выступал до перехода в лондонский клуб.

«Я бы хотел однажды вернуться в «Аякс». У меня там было прекрасное время. Это место, где я чувствовал себя как дома. Если возвращение будет зависеть от меня, то оно обязательно произойдет», — цитирует Зиеша Goal.

В составе «Аякса» 28-летний Зиеш играл с 2016 по 2020 год. В этом сезоне футболист в 8 матчах АПЛ забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.