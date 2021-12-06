Салах: «Я хочу остаться в АПЛ, потому что это сильнейшая лига в мире»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о продлении контракта с клубом.

«Я несколько раз говорил, что если решение зависит от меня, то я хочу остаться в «Ливерпуле», но это решение в руках руководства, и они должны решить эту проблему, — приводит слова футболиста RMС Sport. — Это зависит от них. Твоя финансовая стоимость показывает, насколько клуб ценит тебя и готов ли сделать все, чтобы ты остался, но само решение не основывается исключительно на этих финансовых вопросах».

Также Салах рассказал, что думает об интересе «Барселоны» к нему.

«Меня радует, что такая команда, как «Барселона», интересуется мной, но я счастлив в «Ливерпуле», посмотрим, что произойдет в будущем. На данный момент я предпочитаю остаться в премьер-лиге, потому что это сильнейшая лига в мире», — добавил футболист.

Контракт египетского футболиста с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 15 матчей в АПЛ, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.