Салах: «Я хочу остаться в АПЛ, потому что это сильнейшая лига в мире»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о продлении контракта с клубом.
«Я несколько раз говорил, что если решение зависит от меня, то я хочу остаться в «Ливерпуле», но это решение в руках руководства, и они должны решить эту проблему, — приводит слова футболиста RMС Sport. — Это зависит от них. Твоя финансовая стоимость показывает, насколько клуб ценит тебя и готов ли сделать все, чтобы ты остался, но само решение не основывается исключительно на этих финансовых вопросах».
Также Салах рассказал, что думает об интересе «Барселоны» к нему.
«Меня радует, что такая команда, как «Барселона», интересуется мной, но я счастлив в «Ливерпуле», посмотрим, что произойдет в будущем. На данный момент я предпочитаю остаться в премьер-лиге, потому что это сильнейшая лига в мире», — добавил футболист.
Контракт египетского футболиста с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне 29-летний форвард провел 15 матчей в АПЛ, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-salah-snobe-le-barca_AV-202112060135.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю