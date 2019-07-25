Заявление полиции о нападении на Езила и Колашинаца

Полиция выпустила официальное заявление по поводу нападения в северном Лондоне на футболистов "Арсенала" Месута Езила и Сеада Колашинаца. Езил подвозил своего одноклубника на внедорожнике, и путь ему перегородили двое мужчин на мопедах, вооруженные ножами.

Немец уже покинул автомобиль и попытался скрыться, но в это время боснийский защитник выскочил с пассажирского сиденья и сам напал на злоумышленников.

"В полицию поступило заявление о попытке ограбления примерно после 17.00. Двое подозреваемых на мопедах попытались ограбить мужчину за рулем. Водитель и пассажир смогли скрыться без повреждений и добрались до ресторана в Голдерс Грин, где и поговорили с офицерами полиции. Арестов на данный момент не было, расследование продолжается", - говорится в заявлении.