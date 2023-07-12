Кейн не перейдет в «ПСЖ», он заинтересован только в трансфере в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не примет предложение «ПСЖ», сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что парижане готовы предложить «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего форварда. По информации источника, Кейн отклонит оффер «ПСЖ», поскольку заинтересован только в трансфере в «Баварию».

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.