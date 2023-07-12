Кейн не перейдет в «ПСЖ», он заинтересован только в трансфере в «Баварию»
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не примет предложение «ПСЖ», сообщает Bild.
Ранее сообщалось, что парижане готовы предложить «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего форварда. По информации источника, Кейн отклонит оффер «ПСЖ», поскольку заинтересован только в трансфере в «Баварию».
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Ньюкасл
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|
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|0
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|0
|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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