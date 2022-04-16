Клопп: «Выход в финал Кубка Англии делает квадрупл еще более сложной задачей. Странная ситуация»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после завершения матча 1/2 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (3:2).

«Эта победа означает, что нас ждет еще одна игра, а потом нам придется играть с «Астон Виллой» посреди недели. Так что придется переносить еще один матч.

Я не думаю, что у нас будет хоть одна свободная неделя до последнего тура. Все сложно, но кого это волнует? Мы хотели выйти в финал. Мы знали о проблемах, но выход в финал делает квадрупл еще более сложной задачей. Это единственный способ достичь такого результата, но все становится лишь сложнее — странная ситуация», — цитирует тренера Sky Sports.

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии в 15-й раз, клуб становился победителем турнира семь раз, завоевав последний титул в 2006 году.

В финале нынешнего розыгрыша подопечные Юргена Клоппа сыграют с победителем полуфинального матча между «Челси» и «Кристал Пэлас», который состоится в воскресенье.