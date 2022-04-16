Рангник: «Голы Роналду получились не простыми, а выдающимися»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (3:2).

«Как и в матче с «Тоттенхэмом», Роналду сыграл ключевую роль. Его голы получились не простыми, а выдающимися. Но мы не должны надеяться только на него.

Надо было действовать умно, но счет внезапно стал 2:2, и дальше нас спасал де Хеа. Нам определенно нужно повысить качество игры.

Результаты в других матчах радуют, однако нет смысла смотреть на них, когда нужно улучшать собственную игру», — цитирует тренера BBC.

Роналду в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка после 32 матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице.