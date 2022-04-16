Рангник: «Голы Роналду получились не простыми, а выдающимися»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (3:2).
«Как и в матче с «Тоттенхэмом», Роналду сыграл ключевую роль. Его голы получились не простыми, а выдающимися. Но мы не должны надеяться только на него.
Надо было действовать умно, но счет внезапно стал 2:2, и дальше нас спасал де Хеа. Нам определенно нужно повысить качество игры.
Результаты в других матчах радуют, однако нет смысла смотреть на них, когда нужно улучшать собственную игру», — цитирует тренера BBC.
Роналду в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.
«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка после 32 матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
5
|МЮ
|32
|15
|9
|8
|52-44
|54
|
6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|
7
|Вест Хэм
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|
10
|Лестер
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|
11
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
13
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
14
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
15
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|- : -
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
|17.04
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|20
|1
|7