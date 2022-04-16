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Сегодня, 19:24

Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и вышел в финале Кубка Англии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 апреля. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 2:3.
Фото Reuters

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. «Красные» выиграли матч в Лондоне на стадионе «Уэмбли» со счетом 3:2.

Команда Юргена Клоппа забила три мяча в первом тайме. Счет открыл защитник Ибраима Конате, затем дубль оформил нападающий Садио Мане.

Сенегалец после перехода в «Ливерпуль» в 2014 году забил «горожанам» уже 10 мячей — больше, чем любой другой футболист за это время.

Во втором тайме «Ман Сити» сократил отставание до минимума, но не смог сравнять счет. По мячу забили полузащитники Джек Грилиш и Бернарду Силва.

Второй полуфинал пройдет 17 апреля, в нем сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас».

Финал Кубка Англии пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 мая.

Англия. Кубок. 1/2 финала
16 апр, 17:30. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
Голы
Конате, 9 (0:1), Мане, 17 (0:2), Мане, 45 (0:3), Грилиш, 47 (1:3), Бернарду Силва, 90 (2:3)
Манчестер Сити
Стеффен Зинченко Аке Стоунс Жоау Канселу Фоден Фернандинью Бернарду Силва Стерлинг Грилиш Габриэл Жезус (Махрез, 83)
Ливерпуль
Алиссон Робертсон ван Дейк Конате Александр-Арнолд Тиагу Алькантара (Джонс, 86) Фабинью Кейта (Хендерсон, 73) Диас (Диогу Жота, 85) Мане (Роберту Фирмину, 85) Салах
Предупреждения
Габриэл Жезус 27’, Фернандинью 57’  -  Фабинью 37’, Кейта 48’, Мане 61’

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Рубин 1
1-й тайм

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Садио Мане
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
1
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» и опустился на шестое место в АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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