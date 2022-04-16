Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и вышел в финале Кубка Англии

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. «Красные» выиграли матч в Лондоне на стадионе «Уэмбли» со счетом 3:2.

Команда Юргена Клоппа забила три мяча в первом тайме. Счет открыл защитник Ибраима Конате, затем дубль оформил нападающий Садио Мане.

Сенегалец после перехода в «Ливерпуль» в 2014 году забил «горожанам» уже 10 мячей — больше, чем любой другой футболист за это время.

Во втором тайме «Ман Сити» сократил отставание до минимума, но не смог сравнять счет. По мячу забили полузащитники Джек Грилиш и Бернарду Силва.

Второй полуфинал пройдет 17 апреля, в нем сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас».

Финал Кубка Англии пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 мая.