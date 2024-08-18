Вильям Салиба быстрее всех в истории «Арсенала» достиг 50 побед за клуб
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба вышел в стартовом составе команды на матч 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0). Эта победа стала 50-й для француза в 66 матчах за лондонцев.
Салиба быстрее всех в истории «Арсенала» достиг 50 выигранных матчей в АПЛ. Он превзошел Начо Монреаля, который одержал 50 побед в первых 70 матчах за «Арсенал».
23-летний Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году. Защитник трижды уходил из клуба в аренду. В 66 матчах за лондонцев в АПЛ футболист забил 4 гола и сделал 2 результативных паса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|0 : 3
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|1 : 0
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 2
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|1
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|1
|П
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|
|
Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед
|1
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Кэлвин Басси
Фулхэм
|1
|0
|1
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