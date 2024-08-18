Салах — лучший игрок в истории АПЛ по «гол+пас» в первых турах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и сделал результативную передачу в матче 1-го тура АПЛ против «Ипсвич Таун» (2:0).

Теперь на счету 32-летнего футболиста 14 голевых действий в матчах открытия АПЛ (9 голов и 5 передач). Салах по результативности в первых матчах лиги опередил Уэйна Руни (13).

По голам в первых турах египтянин также является лидером (9). Он обошел Алана Ширера, Фрэнка Лэмпарда и Руни (по 8).

В следующем матче АПЛ «Ливерпуль» примет дома «Брентфорд» 25 августа, а «Ипсвич Таун» днем ранее встретится в гостях с «Манчестер Сити».