Артета: «Выиграет «Арсенал» титул или нет, мы должны показывать желание победить каждый день»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии-2024/25.

«Выиграем мы титул или нет, мы должны показывать желание победить каждый день в своей игре и результатах. В первом матче всегда есть неуверенность в том, как ты будешь действовать, особенно против сложного соперника. Работа сделана: забили два гола, не пропустили и победили. У вас еще будут лучшие дни или худшие. Сегодня мы выиграли убедительно, но, возможно, по-другому, потому что этого требует игра», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В следующем матче «Арсенал» сыграет в гостях с «Астон Виллой» 24 августа.