Линделеф: «Всегда приятно забить гол на последних минутах и выйти в следующий раунд»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Мы очень счастливы. Мы знали, что это будет тяжелая игра. Всегда приятно забить гол на последних минутах и выйти в следующий раунд. Каземиро очень хорошо использует игровое время. Он умный игрок. Это был идеальный пас от Бруну Фернандеша и великолепная реализация от Каземиро. Впереди у нас пара хороших игр. Нам нужно сосредоточиться и двигаться от матча к матчу», — цитирует BBC Онана.

В 1/4 финала команда Эрика тен Хага встретится с «Ливерпулем».