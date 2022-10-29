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Сегодня, 11:46

«Вест Хэм» заинтересован в защитнике «Валенсии» Гильямоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Вест Хэм» заинтересован в подписании защитника «Валенсии» Уго Гильямоне, сообщает 90min.

По информации источника, в действующем контракте 22-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

В начале октября «Валенсия» продлила соглашение с защитником до 2026 года.

Гильямон является выпускником академии «летучих мышей». В нынешнем сезоне он провел в 10 матчей в ла лиге и сделал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.90min.com/posts/west-ham-impressed-by-eredivisie-duo-as-scouts-hunt-for-midfield-targets

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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П2

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ТБ 2.5

26%

1.73

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2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
ФК Валенсия
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
15
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
17
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
Результаты / календарь
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29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 - : -
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 - : -
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 - : -
29.10 21:45
Ливерпуль – Лидс
 - : -
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
30.10 19:15
МЮ – Вест Хэм
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Тоттенхэм Хотспур

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Фулхэм

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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

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И К Ж
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