«Вест Хэм» заинтересован в защитнике «Валенсии» Гильямоне

«Вест Хэм» заинтересован в подписании защитника «Валенсии» Уго Гильямоне, сообщает 90min.

По информации источника, в действующем контракте 22-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

В начале октября «Валенсия» продлила соглашение с защитником до 2026 года.

Гильямон является выпускником академии «летучих мышей». В нынешнем сезоне он провел в 10 матчей в ла лиге и сделал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.