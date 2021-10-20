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«Ньюкасл» интересуется Месутом Озилом

09:25
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«Ньюкасл» претендует на полузащитника «Фенербахче» Месута Озила, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, 33-летний немец и его одноклубник вратарь Алтай Байындыр входят в список интересов английского клуба.

В сезоне-2021/22 Озил провел 10 матчей за «Фенербахче», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 3,8 миллиона евро.

23-летний Байындыр в нынешнем сезоне провел 13 игр за турецкую команду и пропустил 15 мячей, отыграв 4 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 16 миллионов евро.

Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Предыдущим владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

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Иван Торопцев все материалы автора

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