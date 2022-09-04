Ван Дейк считает, что «Ливерпуль» должен был обыгрывать «Эвертон»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк остался недоволен ничьей команды в матче 6-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:0).

«Мы должны были победить, ощущение, что потеряли два очка. Старались сохранить спокойствие, а соперник стремился быть агрессивным, чтобы радовать болельщиков. Мы должны были оставаться хладнокровными и быстро двигаться, так как было много пространства. Иногда мы делали это, иногда нет. Это создало ненужные проблемы», — цитирует ван Дейка BT Sport.

«Ливерпуль» в шести матчах набрал девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 4 очками идет на 16-й строчке.