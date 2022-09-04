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4 сентября, 10:50

Клопп восхитился игрой голкипера «Эвертона» Пикфорда в дерби против «Ливерпуля»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхитился игрой голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда в матче 6-го тура английской премьер-лиги (0:0).

«Это отличное дерби, очень напряженное, со множеством действительно зрелищных моментов. Мы трижды попадали в штангу, и Пикфорд сделал очень много сейвов. Это поражает. Не помню, в скольких дерби я участвовал, но их было довольно много, и это всегда тяжело», — цитирует BT Sport Клоппа.

«Ливерпуль» после шести матчей занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков, а «Эвертон» занимает 16-е место с 4 очками.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с лета 2017 года. В минувшем сезоне 28-летний вратарь сборной Англии провел 35 матчей в АПЛ, пропустив 58 мячей и 7 раз сыграв на ноль. Текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Джордан Пикфорд
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Юрген Клопп
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2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
 - : -
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Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
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Кр. Пэлас – МЮ
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