«МЮ» не хочет отпускать Лингарда в «Вест Хэм»
«Манчестер Юнайтед» не планирует в зимнее трансферное окно отпускать полузащитника Джесси Лингарда в другую команду, сообщает The Mirror.
По данным источника, в игроке заинтересован «Вест Хэм», но «МЮ» не хочет продавать игрока конкуренту за место в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии.
Отметим, 29-летний хавбек играл в составе «молотобойцев» с января по июнь 2021 года. В составе команды он провел 16 матчей, забив девять голов и отдав пять голевых передач. Контракт Лингарда с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона.
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