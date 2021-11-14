«Ньюкасл» интересуется защитником «Манчестер Сити» Аке
«Ньюкасл» интересуется защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке, сообщает 90min.
По информации источника, в 26-летнем нидерландце заинтересован главный тренер «сорок» Эдди Хау, который работал с футболистом в «Борнмуте».
В сезоне-2021/22 Аке провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://www.90min.com/posts/newcastle-transfers-eddie-howe-considering-his-former-bournemouth-players
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