В «Тоттенхэме» уверены, что Постекоглу не возглавит «Ливерпуль»

Руководство «Тоттенхэма» уверено, что главный тренер команды Анге Постекоглу не покинет команду, чтобы возглавить «Ливерпуль», утверждает The Telegraph.

Сообщается, что в клубе не опасаются за будущее 58-летнего специалиста, несмотря на то что его называют одним из кандидатов на место главного тренера «Ливерпуля». В конце января действующий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Постекоглу работает с «Тоттенхэмом» с лета прошлого года. После 24 туров лондонцы с 47 очками занимают четвертое место в АПЛ.