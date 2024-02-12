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12 февраля, 19:59

Почеттино заявил, что не чувствует любовь со стороны болельщиков «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал отношение к нему со стороны болельщиков лондонцев.

51-летнего аргентинца спросили, чувствует ли он любовь со стороны фанатов команды.

«Нет, нет, я должен быть честен с вами. Нет, потому что я понимаю, что они выигрывали Лигу чемпионов, они выигрывали Кубки, АПЛ. Почему болельщики должны были полюбить меня за шесть-семь месяцев?

Мы вышли в финал [Кубка английской лиги], но занимаем не очень хорошее место в АПЛ. Думаю, в данный момент я чувствую уважение болельщиков, я вижу их на улице, и все они добры ко мне, но я не могу лгать», – цитирует Почеттино Sky Sports.

Экс-тренер «Тоттенхэма» возглавил «Челси» летом прошлого года. С того момента команда провела под его руководством 32 матча, в которых одержала 16 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 11 играх.

«Челси» с 31 очком занимает 11-е место в АПЛ после 23 матчей. 25 февраля лондонцы сыграют с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги.

 

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 24 16 6 2 55-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 4 3 56-25 52
3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
8
 Вест Хэм 24 10 6 8 36-42 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 24 10 4 10 41-40 34
11
 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37-39 32
12
 Фулхэм 24 8 5 11 33-39 29
13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
Результаты / календарь
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38 тур
10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 2 : 0
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 3 : 1
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 3 : 1
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 1 : 3
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 0 : 2
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 2 : 3
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
 0 : 6
11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
 1 : 2
12.02 23:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 3
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 16 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 20 1 7
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