Почеттино заявил, что не чувствует любовь со стороны болельщиков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал отношение к нему со стороны болельщиков лондонцев.

51-летнего аргентинца спросили, чувствует ли он любовь со стороны фанатов команды.

«Нет, нет, я должен быть честен с вами. Нет, потому что я понимаю, что они выигрывали Лигу чемпионов, они выигрывали Кубки, АПЛ. Почему болельщики должны были полюбить меня за шесть-семь месяцев?

Мы вышли в финал [Кубка английской лиги], но занимаем не очень хорошее место в АПЛ. Думаю, в данный момент я чувствую уважение болельщиков, я вижу их на улице, и все они добры ко мне, но я не могу лгать», – цитирует Почеттино Sky Sports.

Экс-тренер «Тоттенхэма» возглавил «Челси» летом прошлого года. С того момента команда провела под его руководством 32 матча, в которых одержала 16 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 11 играх.

«Челси» с 31 очком занимает 11-е место в АПЛ после 23 матчей. 25 февраля лондонцы сыграют с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги.