В «Ливерпуле» обнаружен случай заражения коронавирусом, сообщает Kronen Zeitung.

По информации источника, один из членов клуба, который находится на сборе в Австрии, сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается, что заражение произошло, несмотря на то, что команда полностью изолировалась от посторонних лиц.

«Ливерпуль» планировал провести предсезонный сбор во Франции, но изменил планы из-за вспышки коронавируса в этой стране.