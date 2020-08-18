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В «Ливерпуле» — один зараженный коронавирусом

15:15
Футболисты &quot;Ливерпуля&quot;. Фото Twitter
Футболисты &quot;Ливерпуля&quot;. Фото Twitter
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В «Ливерпуле» обнаружен случай заражения коронавирусом, сообщает Kronen Zeitung.

По информации источника, один из членов клуба, который находится на сборе в Австрии, сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается, что заражение произошло, несмотря на то, что команда полностью изолировалась от посторонних лиц.

«Ливерпуль» планировал провести предсезонный сбор во Франции, но изменил планы из-за вспышки коронавируса в этой стране.

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