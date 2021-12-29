Аспиликуэта перейдет в «Барселону» на правах свободного агента
15:10
«Барселона» достигла соглашения с «Челси» о трансфере защитника Сесара Аспиликуэты, сообщает журналист Жерар Ромеро.
По информации источника, 32-летний испанец перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Аспиликуэта отметился одной результативной передачей в 20 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом истекает летом 2022 года.
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