Аспиликуэта перейдет в «Барселону» на правах свободного агента

«Барселона» достигла соглашения с «Челси» о трансфере защитника Сесара Аспиликуэты, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, 32-летний испанец перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта отметился одной результативной передачей в 20 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом истекает летом 2022 года.