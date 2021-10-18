УЕФА планирует наказать сборную Англии за поведение фанатов в финале Евро-2020

УЕФА хочет наказать сборную Англии за поведение болельщиков в день финального матча Евро-2020 с Италией (2:3 — по пенальти), сообщает Sky Sports.

Перед началом встречи около сотни фанатов без билетов пытались попасть на стадион. Также во время игры болельщики выбегали на поле, бросали предметы и зажигали фейерверки.

УЕФА примет решение по делу в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) сегодня, 18 октября. Скорее всего, сборной Англии придется провести минимум один домашний матч при пустых трибунах.