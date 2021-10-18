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УЕФА планирует наказать сборную Англии за поведение фанатов в финале Евро-2020

УЕФА накажет сборную Англии за поведение болельщиков в финале Евро-2020
10:38
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УЕФА хочет наказать сборную Англии за поведение болельщиков в день финального матча Евро-2020 с Италией (2:3 — по пенальти), сообщает Sky Sports.

Перед началом встречи около сотни фанатов без билетов пытались попасть на стадион. Также во время игры болельщики выбегали на поле, бросали предметы и зажигали фейерверки.

УЕФА примет решение по делу в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) сегодня, 18 октября. Скорее всего, сборной Англии придется провести минимум один домашний матч при пустых трибунах.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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  • ninasuss

    Давно пора саксов поставить на место...только вот одно дело хотеть, а другое дело сделать.

    18.10.2021

  • shur

    Спохватились!

    18.10.2021