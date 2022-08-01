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Сегодня, 17:25

Тухель провел телефонный разговор с защитником «Лейпцига»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел личную беседу с защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом по поводу потенциального переезда хорвата на «Стэмфорд Бридж», сообщает журналист Низар Кинселла.

При этом отмечается, что сделку будет очень сложно осуществить, ведь «Лейпциг» намерен сохранить футболиста на следующий сезон.

Сам 20-летний игрок не против присоединиться к команде Томаса Тухеля, но при этом не хочет форсировать свой уход.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

ФК Лейпциг
ФК Челси
Томас Тухель
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