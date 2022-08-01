«Челси» предложит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за Кукурелью

«Челси» находится на продвинутой стадии в переговорах с «Брайтоном» по покупке защитника Марка Кукурельи, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб собирается предложить за 24-летнего испанца 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее игроком интересовался «Манчестер Сити», предложив за защитника 30 миллионов фунтов. После того, как «Брайтон» отклонил предложение «горожан», Кукурелья потребовал трансфер.

В прошедшем сезоне левый защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Кукурелью в 28 миллионов евро.