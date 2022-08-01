«Челси» будет платить 75 процентов зарплаты Аррисабалаги во время аренды в «Наполи»

«Челси» обсуждает последние детали перехода вратаря Кепы Аррисабалаги в «Наполи», сообщает Sky Sports Italia.

Лондонцы готовы платить три четверти зарплаты 27-летнего испанца. Помимо этого, обсуждаются бонусы, которые «Челси» запрашивает у «Наполи» в случае успешных выступлений голкипера.

В прошедшем сезоне Кепа принял участие в 15 матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.