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Сегодня, 17:22

«Челси» будет платить 75 процентов зарплаты Аррисабалаги во время аренды в «Наполи»

Руслан Минаев
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«Челси» обсуждает последние детали перехода вратаря Кепы Аррисабалаги в «Наполи», сообщает Sky Sports Italia.

Лондонцы готовы платить три четверти зарплаты 27-летнего испанца. Помимо этого, обсуждаются бонусы, которые «Челси» запрашивает у «Наполи» в случае успешных выступлений голкипера.

В прошедшем сезоне Кепа принял участие в 15 матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Кепа Аррисабалага
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