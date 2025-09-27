«Тоттенхэм» в концовке ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 6-го тура АПЛ — 1:1.

На 54-й счет открыл защитник гостей Сантьяго Буэно. Лондонцы отыгрались благодаря голу Жоау Пальиньи на 90+4-й минуте.

«Вулверхэмптон» (1 очко) прервал 5-матчевую серию поражений и впервые набрал очки в этом сезоне. Команда Витора Перейры остается последней в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» (11) упустил возможность подняться на второе место в АПЛ и идет третьим.