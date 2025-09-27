Аморим о будущем в «Манчестер Юнайтед»: «Я не беспокоюсь по поводу своего увольнения»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о своем будущем в клубе.
В 6-м туре АПЛ «МЮ» на выезде проиграл «Брентфорду» (1:3).
«Я никогда не беспокоюсь о [возможной потере] работы — я не такой человек. Это не мое решение. Я буду делать все, что в моих силах, каждую минуту, пока я здесь», — цитирует тренера BBC.
«Манчестер Юнайтед» с 7 очками занимает 13-е место в таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-7
|15
|
2
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|12-3
|13
|
3
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
4
|Борнмут
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
5
|Сандерленд
|6
|3
|2
|1
|7-4
|11
|
6
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
7
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
8
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|7-8
|8
|
10
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Челси
|6
|2
|2
|2
|11-8
|8
|
12
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
14
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|6-14
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|- : -
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|
|
Эль-Хаджи Малик Диуф
Вест Хэм
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
Новости