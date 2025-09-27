Аморим о будущем в «Манчестер Юнайтед»: «Я не беспокоюсь по поводу своего увольнения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о своем будущем в клубе.

В 6-м туре АПЛ «МЮ» на выезде проиграл «Брентфорду» (1:3).

«Я никогда не беспокоюсь о [возможной потере] работы — я не такой человек. Это не мое решение. Я буду делать все, что в моих силах, каждую минуту, пока я здесь», — цитирует тренера BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 7 очками занимает 13-е место в таблице АПЛ.