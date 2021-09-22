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«Тоттенхэм» вспомнил гол Павлюченко в ворота «Вулверхэмптона»

13:47
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«Тоттенхэм» опубликовал в официальном Twitter-аккаунте видео гола бывшего форварда «шпор» Романа Павлюченко в ворота «Вулверхэмптона».

«Это Павлюченко! Мы годами забивали красивые голы в ворота «Вулверхэмптона», — говорится в тексте публикации.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год, на его счету 42 гола и 10 результативных передач в матче за лондонскую команду.

Сегодня, 22 сентября «Тоттенхэм» встретится с «Вулверхэмптоном» в матче 3-го круга Кубка английской лиги, начало встречи — в 21.45 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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