«Тоттенхэм» вспомнил гол Павлюченко в ворота «Вулверхэмптона»

«Тоттенхэм» опубликовал в официальном Twitter-аккаунте видео гола бывшего форварда «шпор» Романа Павлюченко в ворота «Вулверхэмптона».

«Это Павлюченко! Мы годами забивали красивые голы в ворота «Вулверхэмптона», — говорится в тексте публикации.

?? '? ????????????????



We've scored some beauties at Wolves over the years. ? pic.twitter.com/Ueh5qcPyXq — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 22, 2021

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год, на его счету 42 гола и 10 результативных передач в матче за лондонскую команду.

Сегодня, 22 сентября «Тоттенхэм» встретится с «Вулверхэмптоном» в матче 3-го круга Кубка английской лиги, начало встречи — в 21.45 (мск).