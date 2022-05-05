«Тоттенхэм» стремится подписать Пау Торреса из «Вильярреала»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу.

По данным Daily Mail, «шпоры» хочет выиграть борьбу за 25-летнего футболиста, которым также интересуются «Манчестер Сити» и «МЮ». Испанский клуб готов выслушать предложения по покупке защитника.

В текущем сезоне Торрес провел 42 матч за «Вильярреал» во всех турнирах и забил 5 голов.

Контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.