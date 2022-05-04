Ходжсон уйдет из «Уотфорда» по окончании сезона и может закончить тренерскую карьеру

Главный тренер «Уотфорда» Рой Ходжсон сообщил, что уйдет из клуба по окончании сезона-2021/22.

Также специалист допустил, что завершит тренерскую карьеру после ухода из клуба.

«Конечно же, мы с клубом заключили краткосрочный контракт. Я сразу дал понять руководству, что сделка должна быть краткосрочной, а в конце сезона мы уже определимся с будущим. Я вернулся в футбол, чтобы вновь делать свою работу. К сожалению, сейчас эта работа, можно сказать, закончилась.

Мне нравилось заниматься тем, чем я занимаюсь. Не думаю, что в будущем буду ставить свое имя рядом с каким-либо клубом из АПЛ. Мир очень требователен, к тому же мне кажется, что я заслужил право уйти на покой и проводить свободное время вместе с женой и сыном. Я уже точно не буду работать в премьер-лиге», — приводит Sky Sports слова Ходжсона.

Ходжсон возглавил «Уотфорд» в январе этого года. Команда занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками в 34 матчах. «Уотфорд» отстает на 12 очков от идущего на 17-й строчке «Лидса». Для сохранения места в премьер-лиге клубу нужно выиграть четыре оставшихся матча в чемпионате и надеяться, что «Лидс» или «Бернли», у которого также 34 очка, потерпит четыре поражения подряд.