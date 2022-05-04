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Сегодня, 16:58

Ходжсон уйдет из «Уотфорда» по окончании сезона и может закончить тренерскую карьеру

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Уотфорда» Рой Ходжсон сообщил, что уйдет из клуба по окончании сезона-2021/22.

Также специалист допустил, что завершит тренерскую карьеру после ухода из клуба.

«Конечно же, мы с клубом заключили краткосрочный контракт. Я сразу дал понять руководству, что сделка должна быть краткосрочной, а в конце сезона мы уже определимся с будущим. Я вернулся в футбол, чтобы вновь делать свою работу. К сожалению, сейчас эта работа, можно сказать, закончилась.
Мне нравилось заниматься тем, чем я занимаюсь. Не думаю, что в будущем буду ставить свое имя рядом с каким-либо клубом из АПЛ. Мир очень требователен, к тому же мне кажется, что я заслужил право уйти на покой и проводить свободное время вместе с женой и сыном. Я уже точно не буду работать в премьер-лиге», — приводит Sky Sports слова Ходжсона.

Ходжсон возглавил «Уотфорд» в январе этого года. Команда занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками в 34 матчах. «Уотфорд» отстает на 12 очков от идущего на 17-й строчке «Лидса». Для сохранения места в премьер-лиге клубу нужно выиграть четыре оставшихся матча в чемпионате и надеяться, что «Лидс» или «Бернли», у которого также 34 очка, потерпит четыре поражения подряд.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11686/12605311/roy-hodgson-confirms-he-will-leave-watford-this-summer
Футбол
ФК Уотфорд
Рой Ходжсон
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2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
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Мохамед Салах

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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