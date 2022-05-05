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Сегодня, 16:14

«Ньюкасл» близок к покупке форварда «Байера» Диаби

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Байера» Мусса Диаби близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает Kicker.

По информации источника, клуб из Леверкузена согласен расстаться с 22-летним французом в летнее трансферное окно в случае, если получит предложение в размере более чем 50 миллионов евро.

«Ньюкасл» видит в футболисте серьезное усиление и готов заплатить за игрока серьезную сумму. Сам Диаби хочет сделать следующий шаг в карьере и заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

В сезоне-2021/22 Диаби забил 16 голов и отдал 13 результативных передач в 40 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 55 миллионов евро.

Источник: https://www.kicker.de/diaby-will-nach-england-kassiert-bayer-ueber-50-millionen-euro-4000000042213/transfermeldung
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3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
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 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
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 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
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 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
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 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
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 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
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 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
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16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
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 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
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 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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Бернли – Астон Вилла
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Брентфорд – Саутгемптон
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 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
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8.05 18:30
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Сон Хын Мин

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Манчестер Юнайтед

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 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

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Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

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Поль Погба

Поль Погба

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 20 1 7
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