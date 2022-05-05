«Ньюкасл» близок к покупке форварда «Байера» Диаби

Нападающий «Байера» Мусса Диаби близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает Kicker.

По информации источника, клуб из Леверкузена согласен расстаться с 22-летним французом в летнее трансферное окно в случае, если получит предложение в размере более чем 50 миллионов евро.

«Ньюкасл» видит в футболисте серьезное усиление и готов заплатить за игрока серьезную сумму. Сам Диаби хочет сделать следующий шаг в карьере и заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

В сезоне-2021/22 Диаби забил 16 голов и отдал 13 результативных передач в 40 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 55 миллионов евро.