Бибрас Натхо: «Головин уже может играть в грандах Англии и Испании»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо поделился мнением об экс-одноклубнике по ЦСКА Александре Головине.

«Головин — большой игрок, у него огромный талант. Он проводит отличные годы в «Монако». Думаю, Александр уже может играть в грандах АПЛ и ла лиги. Очень важно делать шаг вперед, верю, у него получится», — приводит слова Натхо «РБ Спорт».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В прошедшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.