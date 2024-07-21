Тен Хаг отметил игру Диалло перед стартом сезона АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре вингера команды Амада Диалло в товарищеском матче с «Рейнджерс» (2:0). В этой встрече футболист отметился голом.
«Нужно взяглянуть на Амада по-новому — он уже не так неопытен, как раньше. В конце прошлого сезона он хорошо проявил себя в основной команде. Это должен быть его год», — цитирует тренера журналист Саймон Стоун.
22-летний игрок выступает в «МЮ» с 2021 года. За это время он провел 12 матчей, забив 1 гол.
28 июля «Манчестер Юнайтед» проведет товарищескую игру с «Арсеналом».
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3
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
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|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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