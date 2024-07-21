«Лидс» подписал Богла из «Шеффилд Юнайтед»

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Джейден Богл подписал контракт с «Лидсом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним англичанином рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Богл провел 36 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.