Новичок «МЮ» Йоро оценил свой первый матч за команду

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро поделился эмоциями после первого матча за команду. Француз вышел в стартовом составе команды в товарищеском матче против шотландского «Рейнджерс» (2:0).

«Товарищи по команде и персонал помогли мне чувствовать себя комфортно на поле. Это было невероятно», — цитирует Йоро Fotmob.

18-летний Йоро подписал контракт с манкунианцами до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах за «Лилль» и забил три гола.