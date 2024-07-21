Новичок «МЮ» Йоро оценил свой первый матч за команду
Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро поделился эмоциями после первого матча за команду. Француз вышел в стартовом составе команды в товарищеском матче против шотландского «Рейнджерс» (2:0).
«Товарищи по команде и персонал помогли мне чувствовать себя комфортно на поле. Это было невероятно», — цитирует Йоро Fotmob.
18-летний Йоро подписал контракт с манкунианцами до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.
В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах за «Лилль» и забил три гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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