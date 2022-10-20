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Сегодня, 12:45

Клопп рассказал, что Нуньес получил микротравму в матче с «Вест Хэмом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нападающий Дарвин Нуньес получил небольшое повреждение в матче 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).

«У Дарвина возникли проблемы мышечного характера в перерыве, но в целом все было в порядке. Через пять минут после начала второго тайма меня начало немного беспокоить его состояние при длительных забегах. Я решил, что не стоит рисковать, и заменил его. Как себя чувствует Дарвин сейчас? Думаю, что мы убрали Нуньеса с поля вовремя», — приводит Goal слова Клоппа.

Нуньес стал автором победного гола в матче с «Вест Хэмом». Этот мяч стал для уругвайца первым забитым на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Энфилде».

Футболист был заменен на 57-й минуте встречи.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
0
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 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
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38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

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