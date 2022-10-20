Клопп рассказал, что Нуньес получил микротравму в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нападающий Дарвин Нуньес получил небольшое повреждение в матче 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).

«У Дарвина возникли проблемы мышечного характера в перерыве, но в целом все было в порядке. Через пять минут после начала второго тайма меня начало немного беспокоить его состояние при длительных забегах. Я решил, что не стоит рисковать, и заменил его. Как себя чувствует Дарвин сейчас? Думаю, что мы убрали Нуньеса с поля вовремя», — приводит Goal слова Клоппа.

Нуньес стал автором победного гола в матче с «Вест Хэмом». Этот мяч стал для уругвайца первым забитым на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Энфилде».

Футболист был заменен на 57-й минуте встречи.