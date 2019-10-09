Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, чем отличается обычный защитник от топового, а также ответил на вопрос, почему он выбрал сборную Англии, а не Нигерии.

— Ван Дейк — зверь! Он жутко хорош в своем деле, — приводит The Mirror слова 22-летнего форварда. — Я иногда представляю, как пытаюсь его обыграть, но его понимание игры — на топ-уровне. Чем отличается топовый защитник от обычного? Здесь важны детали. Некоторые игроки обороны сконцентрированы исключительно на мяче, и против них мне играть легче.

У меня был вариант выступать за сборную Нигерии, но я родился и вырос в Англии. Я всегда мечтал играть именно за «Трех львов». Я люблю обе страны, но мой выбор таков.

В текущем сезоне Абрахам провел 11 матчей, в которых отметился 9 голами. Воспитанник «Челси» вернулся в родной клуб этим летом, прошлый сезон он провел за «Астон Виллу» (26 голов в 40 играх) на правах аренды.