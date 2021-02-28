Алиссон не играет с «Шеффилдом» из-за смерти отца

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон пропускает матч 26-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (перерыв, счет 0:0) из-за смерти отца, сообщает сайт клуба.

Отец 28-летнего бразильца умер 25 февраля. «Ливерпуль» поддержал Алиссона и разрешил голкиперу не принимать участие во встрече. Также из-за болезни матч пропускает нападающий Диогу Жота, который недавно восстановился от травмы, полученной 9 декабря в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюланном» (1:1).

Ранее, 28 февраля, стало известно, что вратарь «Ливерпуля» не сможет присутствовать на похоронах отца. Из-за распространения нового штамма коронавируса отсутствует авиасообщение между Великобританией и Бразилией.