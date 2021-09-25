Сульшер: «Не удивлюсь, если Роналду все еще будет играть в 40 лет»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.
«Я не удивлюсь, если Роналду все еще будет играть в 40 лет. То, как он заботится о себе, невероятно. Конечно же, тут вопрос генов, но он вложил каждую каплю энергии и усилий, чтобы стать тем игроком, которым является», — приводит слова Сульшера Goal.
36-летний португалец перешел в «МЮ» в летнее трансферное окно. На его счету 3 матча за английский клуб, в которых он забил 4 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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